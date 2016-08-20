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Ondata di maltempo a Tolentino, allagamenti e disagi alla viabilità

Caduti diversi rami e persino una quercia

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pioggia, nuvole, maltempo

A seguito del forte nubifragio che si è abbattuto in tarda mattinata sul territorio di Tolentino si sono verificate diverse problematicità.
Allagamenti registrati sul Ponte di Mancinella, nel sottopasso della ferrovia zona Vittorio Veneto/King/ Repubblica, all’incrocio della rotatoria Avis tra via Nazionale e via Repubblica.

Per la potenza e la portata dell’acqua piovana caduta in pochi minuti in quantità non abituale sono saltate le caditoie di via Filzi.

Inoltre si sono verificati diversi danni sulle strade esterne dove si sono formati scoli dovuti sempre alla grande quantità di acqua che si è riversata sulla sede stradale non asfaltata. Diversi rami sono caduti e in zona Pianciano una quercia è rovinata a terra su una proprietà privata senza creare però problemi alla viabilità. Si è verificato uno smottamento lungo la strada di Santa Lucia.

Impegnati in vari interventi gli operai del Servizio Manutenzione del Comune di Tolentino e gli agenti della Polizia Locale.

Comune di Tolentino
Comune di Tolentino
Pubblicato Martedì 25 agosto, 2026 
alle ore 16:20
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