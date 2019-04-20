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Stop definitivo all’impianto eolico “Monte San Pacifico”

Il sindaco di San Severino Rosa Piermattei: "Accogliamo questa decisione dei Ministeri con sollievo ed estrema soddisfazione"

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Rosa Piermattei

Per il progetto del parco eolico denominato “Energia Monte San Pacifico”, che prevedeva l’installazione di 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 36,0 MW da realizzarsi nei territori comunali di San Severino Marche, Serrapetrona, Castelraimondo e Camerino, alla fine è arrivato lo stop definitivo. La Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), di concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, ha infatti emanato il Decreto n. 510 che esprime giudizio negativo circa la compatibilità ambientale, la Valutazione di Incidenza Ambientale e il Piano preliminare delle Terre e Rocce da Scavo della proposta presentata dalla società Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l..

Il provvedimento accoglie e fa propri il parere negativo n. 1029 espresso il 19 marzo 2026 dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e il parere negativo reso il 10 luglio 2026 dal Ministero della Cultura (prot. n. 14791-P). Nel parere della Commissione Tecnica viene evidenziato come “i rilevanti impatti e le gravi carenze informative non sono ritenuti superabili con la previsione di un quadro prescrittivo che possa limitare gli effetti ambientali negativi riconducibili al progetto”.

Il testo integrale del decreto e i relativi pareri allegati sono consultabili sul portale del MASE ai seguenti link:

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8996/13253

https://va.mite.gov.it/it-IT/Procedure/Provvedimenti

La pronuncia ministeriale rappresenta l’atto finale di un lungo e complesso iter tecnico e amministrativo in cui il Comune di San Severino Marche si è speso in prima linea per la tutela del paesaggio e dell’ecosistema locale. L’Amministrazione comunale ha promosso e attivato specifici momenti di partecipazione, tra cui l’indizione dell’Inchiesta e dell’Assemblea Pubblica per informare e coinvolgere direttamente la cittadinanza, dando voce alle preoccupazioni della comunità e raccogliendo contributi fondamentali formalizzati nei pareri contrari inviati ai Ministeri competenti e alla Regione Marche.

Esprime grande soddisfazione il Sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei: “Accogliamo questa decisione dei Ministeri con sollievo ed estrema soddisfazione. Come Amministrazione comunale ci siamo sentiti in dovere, fin dal primo momento, di opporci a un progetto sproporzionato che avrebbe avuto un impatto devastante e irreversibile sul nostro patrimonio naturale e paesaggistico. Abbiamo sempre dichiarato la nostra totale contrarietà a qualsiasi intervento che deturpi il territorio ed esprima una logica puramente speculativa a danno delle nostre montagne. Il percorso partecipato, con l’avvio delle procedure d’inchiesta e l’assemblea pubblica, ci ha permesso di fare fronte comune con i cittadini, le associazioni e i Comuni vicini. La bocciatura del Ministero conferma la bontà delle nostre tesi e premia la fermezza con cui abbiamo difeso la nostra terra”.

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