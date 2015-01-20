Fermata a Civitanova Marche per due treni Frecciarossa La sperimentazione prenderà il via a partire dal 31 agosto

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Dal 31 agosto Trenitalia (Gruppo FS) attiverà in via sperimentale la fermata di Civitanova Marche (MC) per due collegamenti Frecciarossa della direttrice adriatica Milano – Pescara. Si tratta dei Frecciarossa 9802 (Pescara – Milano Centrale) e 9811 (Milano Centrale – Pescara), che fermeranno nella stazione di Civitanova Marche rispettivamente alle ore 5:49 e alle ore 20:55.

L’iniziativa è stata illustrata questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche, dall’assessore ai Trasporti Francesco Baldelli insieme al direttore regionale di Trenitalia Marche Hamos Berluti, al sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica, al presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini e Mauro Lucentini funzionario Gruppo Fs.

L’introduzione della fermata comporterà un adeguamento dei tempi di percorrenza, con un allungamento complessivo di circa 5 minuti per il treno 9802 in direzione Milano e di circa 7 minuti per il treno 9811 in direzione Pescara. I biglietti saranno in vendita a partire dal 20 giugno.

“Civitanova-Milano, sali al mattino e rientri all’ora di cena: quando la velocità fa rima con qualità della vita – ha sottolineato l’assessore Baldelli -. Al via il 31 agosto i sei mesi di sperimentazione della nuova fermata del Frecciarossa a Civitanova Marche: partenza alle ore 5:47 e rientro alle 20:55. Le Marche corrono nel segno della velocità e questa iniziativa ne è una dimostrazione concreta. Lo stiamo facendo con il rilancio dell’Aeroporto delle Marche, attraverso i voli di continuità territoriale e la nuova base di Volotea, ma anche rafforzando i collegamenti ferroviari ad Alta Capacita’, sulla linea Ancona-Roma e sul trasporto pubblico regionale, con una flotta di treni tra le più giovani e moderne d’Italia. La fermata sperimentale in un distretto economico particolarmente dinamico della regione rappresenta una scelta strategica. Civitanova Marche, insieme ai territori delle province di Macerata e Fermo, è un motore dell’economia marchigiana e collegarla direttamente con Milano, riferimento finanziario del sistema paese, significa offrire nuove opportunità a imprese, lavoratori, studenti e turisti, aumentando la competitività dell’intero territorio. La velocità è il filo conduttore della nostra azione: quella dei voli, quella delle Frecce e quella degli investimenti infrastrutturali che stiamo mettendo a terra con Rete Ferroviaria Italiana sulla linea Ancona-Roma. Le Marche stanno recuperando centralità nei collegamenti nazionali grazie al lavoro di squadra con le categorie produttive e con la filiera istituzionale, guidata dal presidente Acquaroli, all’impegno della Regione Marche, del Governo presieduto da Giorgia Meloni e dei nostri partner istituzionali, a partire da Trenitalia e dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Oggi aggiungiamo un tassello importante a un progetto più ampio: rendere le Marche sempre più connesse, accessibili e competitive”.

“Grazie alla volontà – ha proseguito il direttore Berluti – e al forte impegno di Regione Marche per far fermare altri due Frecciarossa di Trenitalia da e per Milano presso la stazione di Civitanova Marche-Montegranaro (partenza alle 5.49 arrivo alle 9.35 a Milano e ritorno partenza alle 17.30 e arrivo alle 20.55 a Civitanova), sarà possibile raggiungere in giornata il capoluogo lombardo. Nuovi collegamenti che si vanno ad integrare con l’offerta di Trenitalia già esistente nelle Marche, con Frecciarossa e treni del Regionale, che hanno una rete capillare sul territorio e consentiranno di raggiungere Civitanova per usufruire questo servizio veloce e confortevole per raggiungere Milano. Per ora è una sperimentazione di sei mesi che ci auguriamo diventi definitiva”.

“La fermata della Frecciarossa a Civitanova Marche – ha aggiunto il sindaco Ciarapica – rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio. Non significa soltanto aumentare l’offerta dei servizi ferroviari, ma rafforzare il ruolo di Civitanova come punto di riferimento per un’area vasta che comprende non solo la provincia di Macerata, ma anche quella di Fermo. Il collegamento diretto con Milano è strategico sotto il profilo economico, imprenditoriale, turistico e lavorativo. La possibilità di raggiungere il capoluogo lombardo e rientrare in giornata risponde a un’esigenza concreta, più volte espressa dal nostro tessuto produttivo, facilitando sia gli spostamenti degli imprenditori marchigiani sia l’arrivo di investitori e clienti nel nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato”.

Il presidente Sabatini in conclusione ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di gruppo svolto tra le istituzioni, le associazioni di categoria e Trenitalia.

Tramite questa iniziativa, Trenitalia punta ad ampliare le opportunità di collegamento ad Alta Velocità per il territorio marchigiano e a rispondere alle esigenze di mobilità dei viaggiatori.