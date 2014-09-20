Camporota di Treia in festa con il Maialino alla Brace: la sagra giunge alla 38esima edizione Dal 16 al 19 luglio 2026, un ricco programma di eventi religiosi e civili all'insegna della migliore tradizione e gastronomia rurale

A Camporota di Treia si rinnovano le tradizioni della nostra terra, con la 38ª edizione della Sagra del Maialino alla Brace e festa di S. Vincenzo. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della buona cucina e delle belle tradizioni del Maceratese.

Dal 16 al 19 luglio, come consuetudine, i numerosi volontari del Circolo Acli Pro Camporota A.p.s., coadiuvati dagli amici del Comitato parrocchiale di S. Maria in Selva, accoglieranno i graditi ospiti che verranno a Camporota per gustare le varie specialità gastronomiche, ma soprattutto lui, protagonista indiscusso della sagra: il maialino alla brace.

Programma religioso. Domenica 19 luglio si festeggerà San Vincenzo, protettore delle campagne, alle ore 10 ci sarà il raduno dei mezzi agricoli, alle ore 11,00 verrà celebrata la Santa Messa e a seguire la benedizione della campagna e dei mezzi agricoli con la statua del Santo.

Con il programma civile si inizia…

Giovedì 16, alle ore 21,00 con il torneo di briscola, sempre con lo stesso orario, la “Compagnia teatrale don Valerio Fermanelli Luana Moretti” di Camporota, presenta la divertente commedia in dialetto maceratese “La pinziò” di Dante Cecchi.

Venerdì 17, alle ore 21,00 altra serata per gli appassionati delle carte con il torneo di Scala 40, sempre alle ore 21,00 serata danzante con “Andrea Censi”, durante la serata ci sarà anche l’esibizione della scuola di ballo FESTIVAL DANCE CLUB ASD di Emiliano e Martina.

Sabato 18, ore 21.30 “serata ballerina con l’orchestra Paradise”.

Domenica 19, con inizio alle ore 17 ci sarà una dimostrazione di aratura eseguita da vari trattori. Alle ore 18,00 ci divertiamo con i simpatici stornellatori del gruppo “La Martinicchia”. Poi dalle ore 21:30 circa dj set con “EMILIANO EFFE”. Anche quest’anno, nelle due serate danzanti di venerdì e sabato, sarà presente una pista da ballo in acciaio.

Lo stand gastronomico funzionerà: giovedì, venerdì e sabato, la sera per la cena. Domenica: pranzo e cena. Il Maialino alla brace è però disponibile soltanto la cena del sabato e domenica pranzo e cena. Il Maialino alla brace d’asporto sarà disponibile in comode vaschette da gr 500, il sabato dalle ore 18,00 in poi e la domenica dalle ore 11,00 in poi.

Una serie di appuntamenti, dunque, all’insegna della migliore tradizione e gastronomia rurale.

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