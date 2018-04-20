Omicidio in un’abitazione di Civitanova Marche, morto il 62enne Marco Pennesi La principale sospettata è la compagna dell'uomo

Choc a Civitanova Marche per l’omicidio commesso in città nella giornata di mercoledì 1° luglio: a perdere la vita è stato il 62enne Marco Pennesi.

Il fatto di sangue è avvenuto all’interno di un’abitazione situata in una palazzina di via Matteotti. A lanciare l’allarme nel corso del pomeriggio sono stati alcuni vicini, allertati dalle urla provenienti dall’appartamento e dalla presenza di sangue: sul posto si è quindi presentato il cugino della vittima, che una volta entrato in casa ha scoperto il corpo ormai senza vita di Pennesi.

A quel punto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno fermato la compagna del 62enne, una giovane di circa 30 anni trovata all’interno dell’abitazione. La donna è fortemente indiziata di aver commesso l’omicidio, sebbene l’esatta dinamica dell’accaduto e l’eventuale movente siano ancora in fase di accertamento. Dai primi esami svolti dalla scientifica, Pennesi sarebbe stato raggiunto da una coltellata al braccio e da due colpi alla testa, sferrati con un corpo contundente.