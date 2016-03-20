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Scontro tra due automobili nei dintorni di Civitanova Marche

Estratto dalla lamiere uno dei conducenti

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Incidente stradale a Civitanova Marche

Due le automobili rimaste coinvolte nell’incidente stradale avvenuto nei dintorni di Civitanova Marche nel corso della mattinata di mercoledì 1° luglio.

L’impatto, le cui cause sono tutt’ora al vaglio delle forze dell’ordine, si è verificato poco prima delle ore 8.00 lungo la Strada provinciale “Delle Vergini”. Per il conducente di una delle due vetture, rimasto incastrato tra le lamiere del proprio mezzo, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando locale: una volta estratto, è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario del 118. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi del caso.

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