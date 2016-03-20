Scontro tra due automobili nei dintorni di Civitanova Marche Estratto dalla lamiere uno dei conducenti

Due le automobili rimaste coinvolte nell’incidente stradale avvenuto nei dintorni di Civitanova Marche nel corso della mattinata di mercoledì 1° luglio.

L’impatto, le cui cause sono tutt’ora al vaglio delle forze dell’ordine, si è verificato poco prima delle ore 8.00 lungo la Strada provinciale “Delle Vergini”. Per il conducente di una delle due vetture, rimasto incastrato tra le lamiere del proprio mezzo, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando locale: una volta estratto, è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario del 118. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi del caso.