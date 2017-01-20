Camion urta un sottopasso ferroviario a Civitanova Marche
Bloccata temporaneamente la circolazione dei treni per accertare eventuali danni strutturali
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Incidente stradale nella mattinata di martedì 30 giugno a Civitanova Marche, dove un camion ha urtato la struttura del sottopasso ferroviario di via Aldo Moro.
L’episodio si è verificato poco prima delle ore 11.30. La gru del veicolo, che stava trasportando materiale edile, si è scontrata con la volta del passaggio, staccandosi e finendo sulla sede stradale.
Sul posto sono così intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale, nonché i tecnici delle Ferrovie dello Stato per i rilievi finalizzati a verificare se vi fossero stati danni strutturali. Interdetta temporaneamente la circolazione ferroviaria, poi ripristinata quando sono state accertate le condizioni di sicurezza per il passaggio dei treni.
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