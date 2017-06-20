Adesso MC
21°
Venerdì
12° / 24°
Sabato
13° / 24°
Domenica
13° / 25°
Lunedì
14° / 27°
MacerataNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Macerata, presentata la rassegna “Buon’Estate”

Dal 7 al 12 luglio a Palazzo Buonaccorsi

115 Letture
commenti
Cultura e Spettacoli
Ascolta la notizia
Rassegna Buon'estate 2026

Nel mese di luglio si rinnova nella città di Macerata l’appuntamento con Buon’Estate, rassegna di arti performative a Palazzo Buonaccorsi promossa dal 7 al 12 luglio dal Comune di Macerata con l’AMAT, il contributo di Regione Marche e MiC e in collaborazione con Lagrù.

L’inaugurazione il 7 e 8 luglio alla Sala dell’Eneide è con Dedica, un progetto ideato dalla danzatrice Sara Sguotti che si sviluppa attraverso l’invito a instaurare un dialogo autentico con uno spazio fisico e un suono unico, esclusivo e irripetibile. Ogni volta, la struttura dell’opera è profondamente influenzata e modellata dall’ambiente in cui prende vita, trasformandosi in una partitura che si lascia guidare dall’architettura dello spazio stesso. L’incontro con il luogo, il pubblico e il suono genera un’atmosfera carica di significato, una sorta di rituale magico in cui l’intimità diventa il veicolo per una riflessione profonda e personale. Gli spettatori sono infatti chiamati a dedicarsi all’opera in modo intimo e soggettivo.

Massimo Silverio, tra i nomi più rappresentativi del nuovo panorama musicale italiano giunge a Macerata il 10 luglio con una tappa del Surtùm Tour, dal titolo del suo ultimo disco. Pubblicato a due anni da Hrudja (2023), Surtùm, arrangiato e prodotto con Manuel Volpe e Nicholas Remondino, segna un nuovo passo nella ricerca sonora dell’artista friulano. Cantato nella lingua dei luoghi natii, il carnico, il disco – il cui titolo significa “palude” o “prato acquitrinoso”, evoca un luogo simbolico in cui canti e preghiere si depositano e si trasformano – è un viaggio di pace e grazia, una discesa nella natura oscura dell’uomo che prova a esorcizzare i tempi contemporanei. Cresciuto tra le montagne della Carnia, Massimo Silverio dà vita a un universo sonoro personale, in equilibrio tra tradizione e sperimentazione, tra dimensione popolare e ricerca contemporanea.

Il 12 luglio il Cortile del Palazzo accoglie il brillante monologo di Cesare Catà, Odissea Juke box. Lo spettacolo invita a una riscoperta originale dell’opera, raccontata nei suoi significati simbolici in un’alternanza di storytelling e letture sceniche. Temi letterari e mitologici si intrecciano a spunti di stand-up comedy, mescolando registri linguistici e toni teatrali. Attraverso una vela-mappa con le tappe del viaggio di Odisseo, sono i lanci del pubblico a determinare il percorso verso Itaca, riservando particolare attenzione alle figure femminili della storia: Penelope, Circe, Calypso, Nausicaa e Anticlea. Le avventure di Odisseo sono narrate attraverso i paradossi, le ansie e le caratteristiche del mondo contemporaneo, fino a trovare nel presente le stesse passioni e le stesse ossessioni cantate dagli antichi aedi.

Rassegna nella rassegna, il 9 luglio, a cura di Lagrù, torna Il Cortile delle Storie – I teatri del mondo alla ribalta, teatro per l’infanzia con due appuntamenti, entrambi al Cortile. Il programma si apre con Quel diavolo di arlecchino di Bambabambin Puppet Theatre alle ore 17.45 e prosegue con Il mangiafiabe. Storie in cucina di Lagrù Ragazzi alle ore 21.15.

Informazioni: Biglietteria dei Teatri 0733 230735, AMAT 071 2072439 e circuito vivaticket (vendita on line). Inizio spettacoli ore 21.15, Dedica doppia rappresentazione ore 20.30 e ore 22.

AMAT
AMAT
Pubblicato Giovedì 21 maggio, 2026 
alle ore 16:13
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Macerata Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni