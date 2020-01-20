Minaccia il rivale con una mannaia: 61enne nei guai a Civitanova Marche Bloccato e disarmato dai Carabinieri, è andato incontro a una denuncia

Sarebbe potuta terminare con conseguenze molto più gravi la lite scoppiata nei giorni scorsi a Civitanova Marche.

Protagonisti della vicenda un 61enne del posto, già in regime di sorveglianza speciale, e un 49enne, originario dell’Anconetano ma residente in città. Al culmine di un diverbio nato a quanto sembra per futili motivi, il primo ha brandito all’improvviso una mannaia lunga 23 centimetri, minacciando di utilizzarla contro il rivale.

Il provvidenziale intervento dei Carabinieri, per fortuna, ha fatto sì che la situazione non degenerasse ulteriormente. I militari hanno infatti provveduto a disarmare il 61enne, per il quale è poi scattata una denuncia per i reati di porto abusivo d’armi, minacce aggravate e per l’inosservanza delle norme riguardanti la sorveglianza speciale.