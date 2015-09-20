Presentato il progetto “La Via delle Abbazie” Coinvolti i Comuni di Civitanova Marche, Tolentino, Morrovalle e Petriolo

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Domenica 10 maggio è stato inaugurato il progetto “La Via delle Abbazie”, l’itinerario cicloturistico realizzato dai Comuni di Petriolo (capofila), Civitanova Marche, Morrovalle e Tolentino.

Per l’occasione sono stati coinvolti “ambasciatori della Via”, tra cui giornalisti, tour operator, associazioni cicloturistiche e operatori del settore turistico, con l’obiettivo di far vivere direttamente l’esperienza del percorso, nella convinzione che la conoscenza diretta rappresenti il modo più efficace per promuoverlo e valorizzarlo.

La pedalata inaugurale è stata avviata dall’Assessore al Turismo del Comune di Civitanova Marche, Mara Orazi, presso il Santuario di Santa Maria Apparente, per poi proseguire lungo il tracciato fino alla stazione ferroviaria di Morrovalle, dove il gruppo è stato accolto dal Sindaco Andrea Staffolani e dall’Assessore al Turismo Desirèe Lupi.

La scelta di prevedere una sosta presso la stazione ferroviaria sottolinea una delle caratteristiche distintive del percorso: la sua integrazione con il trasporto ferroviario. “La Via delle Abbazie” è infatti tra i pochi itinerari cicloturistici della zona a essere serviti da una rete ferroviaria capillare, con fermate distribuite a breve distanza. Un elemento che rafforza il potenziale turistico dell’iniziativa, in linea con le nuove tendenze del cicloturismo moderno, sempre più orientato alla combinazione tra bici e treno.

Il percorso è poi proseguito verso l’Abbazia di San Claudio, dove il gruppo è stato accolto dall’Assessore al Turismo del Comune di Corridonia, Massimo Cesca, anch’egli in bicicletta. Dopo la visita al sito e una sosta presso l’Info Bike Point, il tour ha continuato verso l’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, dove l’Assessore al Turismo del Comune di Tolentino, Diego Aloisi, in sella alla bicicletta come gli altri partecipanti, ha illustrato l’importanza della rete territoriale e il potenziale del progetto come volano di sviluppo per il settore turistico ed economico locale.

La giornata si è conclusa nel territorio di Petriolo, Comune capofila del progetto, dove il Sindaco Matteo Santinelli ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nello sviluppo del cicloturismo e nell’adeguamento progressivo dei servizi all’accoglienza bike-friendly.

I partecipanti sono stati accolti da un momento conviviale con prodotti tipici locali, tra cui ciauscolo e pecorino, occasione di confronto sui futuri sviluppi del progetto e sulle strategie di rete tra operatori.

Hanno partecipato in qualità di ambasciatori: Unbeatables ONLUS:, FM Bike Service di San Severino Marche, Girovagando Grotta APS, CicloStile, Civitanova Green Life, FIAB, TuttoBici Web, Bike Hello, le guide cicloturistiche Stefano Ciampechini e Sandro Mancini, Transubike e Marche Tour.

L’organizzazione dell’evento è stata curata da Miconi Srl e Marche Bike Life Srl, realtà impegnate nella promozione e nello sviluppo di progetti di cicloturismo sul territorio. L’iniziativa si inserisce inoltre nel più ampio progetto “NoiMarcheBikeLife” e contribuisce alla valorizzazione del circuito “Strade di Marca”, all’interno del quale “La Via delle Abbazie” rappresenta un tassello strategico per la promozione integrata del territorio.

Nel corso dell’evento è stato inoltre possibile effettuare la timbratura del passaporto del cicloturista, a testimonianza dell’integrazione del percorso nei circuiti dedicati al turismo attivo e sostenibile.

da: Comune di Tolentino