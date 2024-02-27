Accoltellamento nel centro di Civitanova Marche Trasportato in ospedale un 41enne

Indagini in corso a Civitanova Marche sull’accoltellamento avvenuto in città nelle prime ore della mattinata di lunedì 11 maggio.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 6.30 in via della Nave. A rimanere ferito è stato un 41enne di nazionalità tunisina, che secondo la ricostruzione dell’accaduto sarebbe stato raggiunto da una coltellata all’addome.

Raggiunto sul posto dal personale sanitario del 118, l’uomo è poi stato trasferito all’ospedale cittadino per le cure mediche del caso: le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Sull’episodio indagano i Carabinieri.