Il Comune di Macerata aderisce alla Settimana Nazionale della Celiachia In programma dal 9 al 17 maggio: lunedì 11 menù speciale in tutte le mense scolastiche

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Il Comune di Macerata conferma la propria adesione alla Settimana Nazionale della Celiachia, accogliendo la proposta dell’Associazione Italiana Celiachia Marche APS per la campagna di sensibilizzazione intitolata “Tutti a Tavola Tutti Insieme”.

L’iniziativa, che si svolgerà dal 9 al 17 maggio, si pone l’obiettivo di accendere i riflettori su una patologia che interessa una vasta platea di cittadini, promuovendo una corretta informazione e favorendo l’inclusione sociale delle persone affette da questa condizione.

Il sostegno del Comune si tradurrà in azioni concrete finalizzate a coinvolgere la cittadinanza partendo dai più giovani. Lunedì 11 maggio, infatti, tutte le mense scolastiche comunali, dai nidi d’infanzia fino alle scuole secondarie di primo grado, proporranno un menù interamente privo di glutine. Questa scelta permetterà a tutti gli studenti di condividere lo stesso pasto, trasformando la pausa pranzo in un momento di educazione alimentare collettiva e di integrazione, dove la diversità alimentare diventa occasione di conoscenza reciproca.

Il percorso di sensibilizzazione troverà poi un richiamo visivo di grande impatto nella serata di sabato 16 maggio, quando lo Sferisterio sarà illuminato di luce verde. Il monumento simbolo della città si unirà così idealmente ai principali siti italiani che hanno scelto di aderire alla campagna, richiamando l’attenzione pubblica sull’importanza della diagnosi e del supporto quotidiano ai pazienti celiaci.