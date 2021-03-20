La città come aula: IAL Marche porta le allieve nel cuore di Macerata Un'uscita didattica multidisciplinare e itinerante tra identità professionale, imprenditoria locale e patrimonio culturale

Le giovani studentesse del corso IeFP Operatrice del Benessere di IAL Marche (sede di Macerata) hanno vissuto un’intera mattinata fuori dall’aula, tra le strade del centro città, per l’iniziativa “Urban Business. Caccia all’impresa in centro”.

Il progetto, ideata dai docenti Francesco Spé (Azar Comunicazione) e Ugo Torresi, nasce dal confronto tra il modulo di Marketing Operativo e il nuovo percorso di Storia, Economia ed Imprenditorialità: due discipline che hanno trovato il loro laboratorio naturale nelle strade e nei negozi del centro storico maceratese.

Le due tappe principali della mattinata sono state il centro estetico Agua Beauty di Simona Appolloni (Via S. Giovanni Bosco) — docente del corso e punto di osservazione privilegiato sull’identità professionale nel settore beauty con 25 anni di esperienza — e il polo espositivo e multimediale del Mercato, spazio gestito da PlayMarche, spin-off dell’Università di Macerata, che unisce videomapping, realtà immersive e tecnologie ICT per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Lungo Corso della Repubblica il percorso ha toccato due realtà creative del commercio maceratese: Tandem e Ultrafragola, arrivate entrambe al 12° anno di attività, casi studio di micro-imprenditorialità locale capaci di costruire nel tempo un’identità e una community forte e riconoscibile con un approccio non convenzionale.

Le allieve hanno avuto modo di scoprire anche altre realtà significative del tessuto commerciale e culturale cittadino. Tra queste, Talmone, marchio fondato a Torino nel 1850 e approdato a Macerata nel 1920. Gestito esclusivamente da donne è una bottega artigiana che ospita i marchi più importanti nel campo dei dolciumi e del cioccolato, noto per la creazione di confezioni e bomboniere ricercate e sempre originali, e Bottega del Libro, libreria indipendente che quest’anno compie 60 anni e che ha saputo evolversi nel tempo: due esempi di come un’attività commerciale possa diventare parte integrante dell’identità di un luogo. Il percorso ha incluso anche due storici negozi di dischi come Juke Box all’Idrogeno e Mecca Shop, che hanno vissuto e resistito alle varie trasformazioni del mercato musicale, ed infine Infusione, negozio di tè aperto da poco più di un anno — un confronto diretto tra imprese storiche e avvio d’attività su una nicchia di mercato specifica.

Durante la mattinata è stato realizzato uno shooting fotografico a più tappe: i docenti, affiancati dai fotografi e videomaker di Azar Comunicazione, hanno guidato le allieve nella creazione di contenuti audiovisivi in esterno e in interno, sviluppando in team competenze pratiche e creative calate in contesti professionali e culturali autentici.

L’esperienza ha permesso alle giovani aspiranti estetiste di leggere il proprio percorso professionale in relazione al territorio: incontrare imprenditrici e imprenditori, osservare modelli di business diversi per storia, vocazione e durata, e comprendere come identità, comunicazione e senso del luogo siano risorse concrete nella costruzione di una carriera.

Grande soddisfazione del team dello Ial Marche come riporta la testimonianza di Olimpia Brugia, referente di Macerata che ha organizzato l’evento insieme alle sue colleghe Angelica Andrea Serena e Marta Bozzi e ai docenti: “Portare le allieve fuori dall’aula significa insegnare loro a guardare la città come un testo aperto — fatto di scelte, storie e possibilità. Questa uscita ha dimostrato quanto il territorio possa essere un alleato straordinario nella formazione professionale delle nostre studentesse.”