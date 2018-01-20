Doppia tappa nelle Marche per lo spettacolo teatrale “Io sono il diavolo” Martedì 28 aprile a Porto San Giorgio e mercoledì 29 a Camerino

133 Letture Cultura e Spettacoli

“Io sono il diavolo” di e con Claudio “Greg” Gregori chiude al Teatro Comunale di Porto San Giorgio martedì 28 aprile e dell’Auditorium Benedetto XIII di Camerino mercoledì 29 aprile le due stagioni in abbonamento realizzate dai rispettivi Comune con AMAT.

Nel monologo Greg racconta col suo modo frizzante e dissacratorio come il suo amore per il blues lo abbia portato fino a quel mitologico “crossroad” dove il Diavolo, con la scusa d’insegnargli il Blues (la musica del Diavolo, appunto) gli spiega come stanno davvero le cose.

Gin Cooper è un crooner alla Dean Martin. Sa di non essere uno stinco di santo e sa che prima o poi la sua donna lo manderà al Diavolo. Ma lui, Greg/Cooper, il Diavolo, l’aveva avvistato durante la scuola dalle suore. Con la sua passione per la musica era poi arrivato a quel famoso crocevia dove ogni bluesman l’ha incontrato offrendogli l’anima in cambio della bravura. Ma lui, il Diavolo, si industria per illustrargli intanto le stranezze e incongruenze delle sacre letture, gli stuzzica la curiosità, rafforza i suoi dubbi e istiga valutazioni imbarazzanti. Tra gag, passaggi della Bibbia, giochi di parole, aneddoti, parabole, canzoni e immagini spiazzanti, gli spunti di riflessione sono molti e sicuramente rischiano di far storcere qualche naso, specialmente a chi ha finalmente trovato la sua zona di conforto in questo ipocrita mondo “politically correct”.



E quando il Diavolo offrirà a Gin Cooper la possibilità di resettare tutto con un nuovo Big Bang semplicemente premendo un pulsante, qualcuno farà il tifo per lui.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Claudio “Greg” Gregori messo in scena con l’aiuto regia di Maria Chiara Augenti è prodotto da Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale.

Biglietti e informazioni: Porto San Giorgio Teatro Comunale (tel. 331/4022876), Camerino Auditorium Benedetto XIII (tel. 0737/431401 Ufficio Cultura Comune di Camerino), AMAT biglietterie del circuito (tel. 071/2072439), vivaticket.com (con aggravio di costo in favore del gestore del servizio). Inizio ore 21.15 in entrambi i teatri