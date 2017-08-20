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Furto in un supermercato di Macerata, giovane denunciato dai Carabinieri

Nei guai un 25enne originario della provincia di Ascoli Piceno

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Supermercato, negozio di alimentari

Uno studente di 25 anni è stato denunciato nei giorni scorsi a Macerata in seguito a un furto commesso ai danni di un supermercato della città.

Il giovane, originario della provincia di Ascoli Piceno, una volta entrato nel negozio ha riempito uno zaino con diversi articoli presi dagli scaffali, per un valore approssimativo di circa 300 euro. Si è quindi diretto verso l’uscita senza pagare alcunché, riuscendo a darsi alla fuga.

Sfortunatamente per lui, tuttavia, le telecamere dell’impianto di videosorveglianza lo hanno ripreso in pieno, rendendo così possibile la sua identificazione da parte dei Carabinieri. Dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato.

Athos Guerro
Athos Guerro
Pubblicato Martedì 21 aprile, 2026 
alle ore 16:14
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