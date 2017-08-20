Furto in un supermercato di Macerata, giovane denunciato dai Carabinieri
Nei guai un 25enne originario della provincia di Ascoli Piceno
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Uno studente di 25 anni è stato denunciato nei giorni scorsi a Macerata in seguito a un furto commesso ai danni di un supermercato della città.
Il giovane, originario della provincia di Ascoli Piceno, una volta entrato nel negozio ha riempito uno zaino con diversi articoli presi dagli scaffali, per un valore approssimativo di circa 300 euro. Si è quindi diretto verso l’uscita senza pagare alcunché, riuscendo a darsi alla fuga.
Sfortunatamente per lui, tuttavia, le telecamere dell’impianto di videosorveglianza lo hanno ripreso in pieno, rendendo così possibile la sua identificazione da parte dei Carabinieri. Dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato.
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