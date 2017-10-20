Si getta in mare per sfuggire alle forze dell’ordine, 24enne arrestato a Civitanova Marche In manette un giovane senza fissa dimora

Un 24enne di nazionalità egiziana è stato arrestato a Civitanova Marche al termine di un rocambolesco inseguimento, andato in scena nella notte tra giovedì 16 e venerdì 18 aprile.

La vicenda ha avuto inizio lungo la Statale 16 “Adriatica” quand’era da poco trascorsa la mezzanotte. Un’Audi non si è fermata a un posto di blocco della Polizia di Stato: gli agenti, insieme ai Carabinieri, si sono quindi messi sulle tracce della vettura, che è riuscita a scappare per oltre mezz’ora.

L’inseguimento si è concluso sul lungomare di Civitanova. Qui i due uomini a bordo dell’auto sono scesi dal mezzo e si sono dati alla fuga a piedi: uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro si è gettato in mare nel tentativo di eludere la cattura.

Una volta individuato dalle forze dell’ordine, il 24enne è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. A bordo dell’Audi abbandonata dai due fuggitivi, intestata a un’altra persona, è stato inoltre rinvenuto un involucro con della cocaina.