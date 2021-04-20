Milena Vukotic chiude la stagione del teatro Lauro Rossi di Macerata Mercoledì 22 e giovedì 23 aprile con lo spettacolo "A spasso con Daisy"

104 Letture Cultura e Spettacoli

La stagione 2025/26 del Teatro Lauro Rossi realizzata dal Comune di Macerata con l’AMAT e il contributo di Regione Marche e MiC si avvia alla conclusione mercoledì 22 e giovedì 23 aprile con la bravissima Milena Vukotic che in A spasso con Daisy di Alfred Uhry dà vita alla protagonista in una storia delicata e divertente capace di raccontare con umorismo un tema complesso come quello del razzismo nell’America del dopoguerra. Lo spettacolo, diretto da Guglielmo Ferro, vede in scena anche Salvatore Marino e Maximilian Nisi dare vita a una storia di un’amicizia profonda nata nonostante i pregiudizi e le classi sociali.

Daisy, anziana maestra in pensione, è una ricca signora ebrea che vuole apparire povera. Una donna vitale e indipendente, con un piglio forte che ne accentua tutte le caratteristiche: ironica, diretta, scontrosa, capricciosa e avara. Nonostante l’età è assolutamente maldisposta verso la decisione del figlio Boolie di assumere un autista. Non vuole avere nessuno in casa, qualcuno che tocchi le sue cose, che la privi del gusto di guidare e, soprattutto, che la faccia vedere in giro accompagnata da uno chauffeur, come una donna ricca. Ma, fortunatamente, Hoke, l’autista di colore, affezionato e analfabeta, è uomo paziente, capace di sopportare tutte le stranezze di Daisy e di rimanere dignitosamente in disparte.

Giorno dopo giorno, la diffidenza iniziale lascia il posto a un rapporto fatto di battibecchi e battute pungenti che cela un affetto profondo. Alla fine A spasso con Daisy non è che questo: la storia di un’amicizia nata nonostante i pregiudizi e le classi sociali. Ed emozionarsi non è mai stato così divertente.

L’adattamento del testo è di Mario Scaletta, le musiche di Massimiliano Pace, i costumi di Graziella Pera, le scene di Fabiana Di Marco, la produzione di Produzioni Spettacoli Teatrali.

In occasione dello spettacolo ci sarà il consueto appuntamento con Gente di teatro giovedì 23 aprile alle ore 18 presso il foyer del teatro nel quale la compagnia incontrerà il pubblico, ingresso libero.

Per informazioni: AMAT 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket, biglietteria dei Teatri 0733 230735. Inizio spettacolo ore 21.