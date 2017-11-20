Spaccio di hashish, pusher in manette a San Severino Marche Scattati per lui i domiciliari

Un 19enne residente a San Severino Marche è stato arrestato nei giorni scorsi nell’ambito di indagini condotte negli ultimi mesi dai Carabinieri.

L’attività investigativa ha preso il via a partire dalla segnalazione di un altro giovane, che sarebbe stato tempestato di messaggi e successivamente minacciato in più occasioni dal 19enne per dei debiti di droga quantificabili in circa 300 euro.

Dopo gli opportuni accertamenti sul caso, le forze dell’ordine si sono infine presentate alla porta del presunto pusher. Dalla sua abitazione sono spuntati fuori 150 grammi di hashish e circa 200 euro in banconote di vario taglio. Per lui, accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, sono stati disposti gli arresti domiciliari.