“La moglie fantasma” arriva nei teatri di Senigallia, Montegranaro e Recanati In scena da venerdì 10 a domenica 12 aprile

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Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo sono i protagonisti di “La moglie fantasma” commedia dell’inglese David Tristram in scena al Teatro la Fenice di Senigallia venerdì 10 aprile, al Teatro la Perla di Montegranaro sabato 11 e al Teatro Persiani di Recanati domenica 12 per le stagioni proposte dai rispettivi Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Allestito con la regia di Marco Rampoldi e con Giorgio Verduci, Giorgio Centamore, Roberta Petrozzi e la partecipazione di Alessandra Faiella a fianco dei due interpreti principali, il testo (la traduzione dall’inglese è di Enrico Luttmann) mescola in modo arguto e divertente lo shakespeariano “Amleto” e lo “Spirito Allegro” di Coward, un po’ di Pirandello e un pizzico di Agatha Christie.

Dopo la festa a chiusura di una trionfale tournée, la protagonista è stata trovata morta. Il caso è stato archiviato come suicidio: l’alcool, i barbiturici, il sempre più teso rapporto con il marito drammaturgo… Ma un anno dopo il fantasma della donna (Maria Grazia Cucinotta) riappare all’ex marito (Pino Quartullo), gli rivela di essere stata in realtà assassinata e lo convince, dopo i momenti di incredulo sgomento, a mettere in atto uno stratagemma, modellato sulla recita dell’Amleto, grazie al quale lei potrà essere liberata dal limbo.

Sempre in bilico fra situazioni paradossali e divertenti, ha inizio la prova in cui tutti gli attori (Giorgio Verduci, Roberta Petrozzi, Giorgio Centamore e Alessandra Faiella nel ruolo della storica ‘rivale’ della protagonista) mettono in luce piccolezze e fragilità di chi fa questo mestiere, in un accattivante gioco di scatole cinesi in cui non si capisce più dove finisca la realtà e inizi la finzione, in un crescendo di colpi di scena, fino al parossistico finale.

Lo spettacolo, è prodotto da Nidodiragno e Rara, con la scena di Lucio Diana, i costumi di Laura Liguori, le luci di Andrea Lisco e le musiche Diego Maggi.

Biglietteria, informazioni, orari Senigallia Teatro La Fenice ore 21 (tel. 071/7930842 e 335/1776042); Montegranaro Teatro La Perla ore 21.15 (tel. 0734/893350 e 347/6022024); Recanati Teatro Persiani ore 17 (tel. 339/1046293); biglietterie AMAT (tel. 071/2072439) online vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).