Convocato il Consiglio comunale di San Severino Marche Si riunirà lunedì 13 aprile

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Lunedì 13 aprile tornerà a riunirsi il Consiglio comunale della Città di San Severino Marche. La seduta, convocata dal presidente dell’Assise settempedana Sandro Granata per le ore 19 presso la Sala Consiliare del Palazzo comunale in piazza del Popolo, si aprirà con le comunicazioni da parte del sindaco, Rosa Piermattei.

A seguirà verrà trattato il seguente ordine del giorno: ratifica della Delibera di Giunta comunale n. 46 del 12 febbraio avente ad oggetto le variazioni urgenti al bilancio di previsione 2026/2028, approvazione del rendiconto della gestione relativa all’esercizio 2025, discussione delle variazioni al bilancio di previsione 2026/2028.

A seguire verrà discussa la proposta di una permuta tra un’area privata e una porzione di strada comunale in via della Cucchiaia, nella frazione di Cesolo, e l’approvazione definitiva di una variante al Prg per la delocalizzazione di un fabbricato sito in località Cusiano danneggiato dal sisma del 2016 oltre a una richiesta di approvazione della relativa variante al Prg della procedura Suap relativa all’ampliamento di un capannone industriale in aderenza a quello già esistente della ditta Artigianvetro nel Comparto 6 del Pip di Taccoli. Da ultimo il Consiglio comunale sarà chiamato ad approvare il Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.

La cittadinanza è invita a partecipare alla seduta in adunanza semplice o in presenza o collegandosi al canale You Tube del Comune di San Severino Marche https://www.youtube.com/@comunesanseverinomarche4918.