Al via la nuova rassegna cinematografica al “San Paolo” di San Severino Marche Primo appuntamento giovedì 19 marzo con il pluripremiato "Una battaglia dopo l'altra"

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Il cinema teatro San Paolo, in collaborazione con I Teatri di Sanseverino, presenta la nuova ed entusiasmante rassegna cinematografica per la stagione primaverile 2026.

Un calendario di otto pellicole imperdibili, con doppie, triple e quadruple proiezioni, per un totale di venti spettacoli tutti previsti alle ore 21, che porteranno sul grande schermo il meglio della produzione nazionale e internazionale.

Ad inaugurare la rassegna sarà l’attesissimo “Una battaglia dopo l’altra” in programma giovedì 19, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo. Diretto dal maestro Paul Thomas Anderson, il film vanta un cast stellare che vede protagonisti Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall e Teyana Taylor.

La pellicola segue le vicende di Bob Ferguson, un rivoluzionario in pensione che, dopo aver sognato un mondo migliore al confine tra Messico e Usa, vive ora come padre a tempo pieno della giovane Willa. Quando il passato bussa alla porta sotto le spoglie del colonnello Lockjaw e del suo movimento suprematista, Bob sarà costretto a riprendere il fucile per salvare la figlia rapita.

Il cartellone proseguirà fino a maggio con titoli di grande richiamo e opere pluripremiate: 26-27 marzo “Lavoreremo da grandi” di Antonio Albanese, 9-10-11-12 aprile “…che Dio perdona a tutti”, 16-17 aprile “Sentimental Value”, 23-24 aprile “I colori del tempo”, 30 aprile – 1 maggio “L’agente segreto”, 7-8 maggio “Nouvelle Vague”, 14-15 maggio “Hamnet – Nel nome del figlio”.

Per favorire la massima partecipazione del pubblico come sempre sono state previste tariffe agevolate: abbonamento per l’intera rassegna di 8 film a soli 25 euro, singolo ingresso a 6 euro.

I titoli sono acquistabili presso il cinema, la Pro Loco e la libreria Gulliver.

Si tratta di un’occasione preziosa per la comunità settempedana di riscoprire il piacere del cinema in sala attraverso storie che spaziano dalla commedia al dramma storico, fino al thriller d’autore.