Presentato a Sanremo il “Premio Ravera” "Non è soltanto un evento musicale, ma un tributo sentito alla visione e alla passione di Gianni Ravera"

131 Letture Cultura e Spettacoli

Il consigliere Renzo Marinelli e l’artista Michele Pecora hanno rappresentato a Sanremo le Marche ne “I Festival Canori Marchigiani”, l’evento organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche e dalla Regione Marche tra Casa Sanremo e il Villaggio del Festival. È stata anche l’occasione per presentare il “Premio Ravera – Una Canzone è per Sempre”, l’evento nato per omaggiare il grande impresario chiaravallese Gianni Ravera, noto per aver organizzato 16 delle edizioni del Festival di Sanremo. Ideato da Michele Pecora, la prima edizione del premio fu condotta da Pippo Baudo. Negli ultimi anni, invece, la rassegna si è spostata proprio a Castelraimondo con la conduzione di Carlo Conti e viene trasmessa in diretta da Radio Subasio.

“Essere qui a Sanremo per rappresentare le Marche è motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Marinelli –. Il ‘Premio Ravera – Una Canzone è per Sempre’ non è soltanto un evento musicale, ma un tributo sentito alla visione e alla passione di Gianni Ravera, che ha scritto pagine fondamentali della storia del Festival e della canzone italiana. Portare questo premio a Castelraimondo e presentarlo in un contesto così prestigioso significa valorizzare il nostro territorio, le nostre eccellenze e rafforzare un legame autentico tra le Marche e il Festival di Sanremo, nel segno della qualità, della cultura e della buona musica”.

Un momento importante, pertanto, per il Comune di Castelraimondo, che lega il suo nome a quello di Sanremo ancora una volta grazie alla musica italiana e al suo prestigio.