Civitanova Marche, denunciate tre persone per l’occupazione abusiva di un’abitazione Nei guai due donne e un uomo

Nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno denunciato tre persone per l’occupazione abusiva di un appartamento situato a Civitanova Marche.

Tutto è nato dalla querela presentata dai possessori dell’immobile, una coppia di anziani residenti a Serrapetrona. Nel novembre scorso, infatti, l’abitazione sarebbe stata occupata da due donne abruzzesi (una 19enne e una 42enne) e da un 47enne civitanovese, che avrebbero impedito in ogni modo ai legittimi proprietari di rientrare nell’appartamento in questione.

Al termine delle indagini svolte dalle forze dell’ordine, i tre sono andati incontro a una denuncia per invasione di terreni o edifici e occupazione abusiva di immobili.