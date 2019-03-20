Civitanova Marche, denunciate tre persone per l’occupazione abusiva di un’abitazione
Nei guai due donne e un uomo
Nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno denunciato tre persone per l’occupazione abusiva di un appartamento situato a Civitanova Marche.
Tutto è nato dalla querela presentata dai possessori dell’immobile, una coppia di anziani residenti a Serrapetrona. Nel novembre scorso, infatti, l’abitazione sarebbe stata occupata da due donne abruzzesi (una 19enne e una 42enne) e da un 47enne civitanovese, che avrebbero impedito in ogni modo ai legittimi proprietari di rientrare nell’appartamento in questione.
Al termine delle indagini svolte dalle forze dell’ordine, i tre sono andati incontro a una denuncia per invasione di terreni o edifici e occupazione abusiva di immobili.
