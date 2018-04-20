San Severino Marche, uomo si toglie la vita con un fucile La tragedia si è consumata nella serata di martedì 17 febbraio

Rinvenuto nella tarda serata di martedì 17 febbraio, nei dintorni di San Severino Marche, il cadavere di un 40enne della zona.

L’uomo, dopo essere rincasato da lavoro, avrebbe scritto una lettera indirizzata ai propri familiari. Si è quindi diretto a un’area situata tra le località di Biagi e Serrona, dove si è tolto la vita con un fucile da caccia.

Le ricerche dell’uomo, scattate dopo l’allarme lanciato dai suoi parenti, si sono concluse poco prima della mezzanotte con il ritrovamento del corpo senza vita. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118. Sul posto anche i Carabinieri per tutti i rilievi pertinenti alla tragica circostanza.