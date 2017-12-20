Spaccio di cocaina e hashish a Civitanova Marche, denunciati due uomini
Decisivi i controlli della Guardia di Finanza
141 Letture0 commenti
I controlli antidroga effettuati a Civitanova Marche dalla Guardia di Finanza hanno permesso di denunciare due uomini per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.
Dopo un primo controllo, durante il quale entrambi i soggetti in questione (un italiano e un tunisino) sono stati trovati sprovvisti di documenti, le Fiamme Gialle hanno deciso di perquisire la stanza del B&B presso cui i due alloggiavano.
Il nordafricano è così stato trovato in possesso di circa 60 grammi di hashish, mentre il cittadino italiano nascondeva un grammo di cocaina: in casa di quest’ultimo, le forze dell’ordine hanno successivamente rinvenuto altri 10 grammi di hashish. Oltre alle denunce, scattato il sequestro delle sostanze illecite.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Macerata Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!