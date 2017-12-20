Spaccio di cocaina e hashish a Civitanova Marche, denunciati due uomini Decisivi i controlli della Guardia di Finanza

I controlli antidroga effettuati a Civitanova Marche dalla Guardia di Finanza hanno permesso di denunciare due uomini per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Dopo un primo controllo, durante il quale entrambi i soggetti in questione (un italiano e un tunisino) sono stati trovati sprovvisti di documenti, le Fiamme Gialle hanno deciso di perquisire la stanza del B&B presso cui i due alloggiavano.

Il nordafricano è così stato trovato in possesso di circa 60 grammi di hashish, mentre il cittadino italiano nascondeva un grammo di cocaina: in casa di quest’ultimo, le forze dell’ordine hanno successivamente rinvenuto altri 10 grammi di hashish. Oltre alle denunce, scattato il sequestro delle sostanze illecite.