Riciclaggio di denaro e truffa, denunciate tre persone a Civitanova Marche Sarebbero responsabili di numerose truffe online

Due uomini e una donna, tutti originari della provincia di Foggia, sono stati denunciati nei giorni scorsi a Civitanova Marche: decisivo l’intuito di un poliziotto fuori servizio.

I tre, infatti, sono stati notati mentre discutevano tra di loro nelle immediate vicinanze di un ufficio postale della città. Visto il loro atteggiamento particolarmente sospetto, l’agente ha chiesto l’intervento dei suoi colleghi, che una volta sul posto hanno provveduto a fermare i soggetti in questione.

È stato poi accertato come la donna avesse appena versato 20.000 euro su un conto corrente tedesco a lei intestato, dal quale aveva ritirato parallelamente la somma di 2.000 euro. Dalle verifiche successive, si è scoperto come il denaro fosse proveniente da alcune truffe online messe a segno dai tre: la Polizia ha sequestrato loro sette telefoni cellulari, numerose carte di credito, le ricevute di alcune scommesse sportive e 5.000 euro in contanti, trovati addosso a uno dei due uomini senza che quest’ultimo fosse in grado di giustificarne la provenienza. Al termine delle procedure del caso, per loro è scattata una denuncia per autoriciclaggio e truffa.