Adesso MC
Errore durante il parse dei dati!
MacerataNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Prolungato sciame sismico nel Maceratese, con una scossa di Magnitudo 3.8

Diversi gli eventi tellurici nel giro di alcune ore con epicentri principalmente a Sant'Angelo in Pontano. Non si registrano danni

722 Letture
commenti
Cronaca
,
Ascolta la notizia
terremoti, scosse, ingv

Una serie di scosse di terremoto è stata registrata dalla nottata di lunedì 5 gennaio 2026, principalmente nell’area del Maceratese, con epicentri localizzati tra Sant’Angelo in Pontano e altri comuni del territorio, come Gualdo, Ripe San Ginesio, Penna San Giovanni, Santa Vittoria in Matenano, Arquata del Tronto.

Si è trattato di uno sciame sismico di lieve entità, avvertito dalla popolazione soprattutto nella notte e nelle prime ore del mattino.

La scossa più intensa ha raggiunto una magnitudo 3.8, seguita da altri eventi di minore intensità, compresi tra magnitudo 2 e 3, percepiti anche in alcune zone del Fermano e più in generale nel centro delle Marche. Secondo le prime verifiche, non si registrano danni a persone o edifici, né richieste di intervento da parte dei soccorsi.

L’attività sismica è stata monitorata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che continua a seguire l’evoluzione dello sciame. Fenomeni di questo tipo, caratterizzati da scosse ravvicinate di bassa o moderata intensità, non sono rari nell’area appenninica marchigiana.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Macerata Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni