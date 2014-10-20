Foliage nella faggeta di Canfaito, soste a pagamento nel weekend dell’1-2 novembre Il parcheggio sarà chiuso una volta raggiunta la capienza massima consentita

97 Letture Cronaca

Il Comune di San Severino Marche ricorda che domani e dopodomani (sabato 1 e domenica 2 novembre), così come stabilito con apposita delibera di Giunta, il parcheggio nell’area della suggestiva faggeta di Canfaito all’interno della Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito sarà a pagamento. Le due giornate ricadono nel periodo del culmine del fenomeno del foliage.

Per il mese di novembre saranno a pagamento le seguenti giornate: sabato 1, domenica 2, sabato 8, domenica 9, sabato 15, domenica 16 e domenica 23.

Il parcheggio a pagamento sarà attivo dalle ore 8 alle ore 20. La sosta è tassativamente vietata dalle ore 20 alle ore 08.

Queste le tariffe: auto, camper, motorhome e van 5 euro, motocicli e veicoli al servizio di persone invalide con contrassegno europeo gratuito. Si specifica che è vietato l’ingresso ad autocarri e autobus.

L’Amministrazione comunale insieme all’Unione Montana Potenza Esino Musone, ente gestore della Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, raccomandano vivamente di privilegiare giornate diverse da quelle indicate per una migliore e più piacevole esperienza nei luoghi naturalistici.

Per garantire la sicurezza e la tutela dell’area al raggiungimento della capienza massima consentita, il parcheggio verrà chiuso e la viabilità d’ingresso interdetta dal personale addetto. Si ricorda ancora che è severamente vietata la sosta in aree diverse da quella specificatamente indicata dalla segnaletica come parcheggio e che il campeggio e il bivacco sono sempre vietati.

Si ricorda che, in caso di condizioni meteo avverse, difficoltà tecniche o assenza di operatori addetti alla bigliettazione, l’ingresso sarà consentito liberamente.