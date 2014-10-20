Civitanova Marche, pedone investito da un’automobile Trasferito in ospedale in eliambulanza un uomo di 68 anni

Nel corso del pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, un uomo di 68 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto a Civitanova Marche.

Il fatto è avvenuto in strada del Casone quando mancavano pochi minuti alle ore 18.00. Secondo la ricostruzione di quanto avvenuto, l’uomo stava attraversando a piedi la carreggiata quand’è stato centrato in pieno da una Fiat Punto, il cui conducente, un uomo di 73 anni, non si sarebbe accorto della presenza del pedone.

Il tremendo impatto ha scaraventato il 68enne a diversi metri di distanza. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure del caso hanno disposto per il ferito il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.