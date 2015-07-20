Assalto ai furgoni portavalori sull’A-14, tre le persone arrestate In corso le indagini per identificare tutti i componenti della banda

È di tre arresti il bilancio provvisorio a seguito dell’assalto ai furgoni portavalori avvenuto nel pomeriggio di lunedì 27 ottobre nel tratto dell’A14 compreso tra Porto Recanati e Civitanova Marche.

I malviventi, almeno sette secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, sono entrati in azione poco prima delle ore 18.00 in prossimità del casello di Loreto-Porto Recanati. Armati con fucili di grosso calibro, sono riusciti a bloccare due mezzi blindati della Mondialpol sparando alle ruote e a bloccare il traffico utilizzando dei chiodi.

Nelle fasi successive, durante le quali i rapinatori hanno tentato invano di raggiungere la cassaforte facendo saltare una fiancata di un furgone con l’esplosivo, uno degli assalitori è stato ferito a una gamba. L’uomo, 56 anni, è poi stato fermato dalle forze dell’ordine dopo che i suoi complici si sono dati alla fuga: arrestati anche altri due componenti della banda, di 51 e 43 anni, bloccati dei Carabinieri a Potenza Picena nei minuti immediatamente precedenti all’assalto. I tre uomini finiti in manette sono tutti originari del Foggiano. In corso le indagini per identificare gli altri rapinatori, che per garantirsi una via di fuga hanno dato fuoco a cinque veicoli.