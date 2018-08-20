Anziana investita da un’automobile a San Severino Marche Disposto per lei il trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso

Un’anziana di Petriolo, classe 1939, è caduta rovinosamente a terra questa mattina in viale Europa procurandosi diverse escoriazioni e una sospetta frattura di un arto superiore. La signora, che camminava sotto braccio accompagnata dal figlio, si stava recando a fare visita a un conoscente ospite della Casa di riposo “Lazzarelli” quando è caduta sull’asfalto insieme al congiunto colpito da un’auto, una Ford Focus station wagon, che stava uscendo da un parcheggio.

Il figlio, a parte lo spavento, si è subito rialzato ma per l’anziana mamma sono state necessarie le cure dei sanitari. Soccorsa da un’ambulanza del servizio di pronta emergenza sanitaria, la donna è stata trasferita all’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio” per ulteriori accertamenti. A prestare i primi soccorsi anche l’automobilista che un istante prima non era riuscito a schivare i due pedoni. Sul posto gli agenti della Polizia Locale.