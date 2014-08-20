Scontro tra bici e furgone a San Severino Marche, grave un 25enne È stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona

190 Letture Cronaca

Gravissimo incidente giovedì mattina, intorno alle ore 8, in via Madonna dei Lumi, la strada che scende da Castello al Monte al centro abitato cittadino.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Città di San Severino Marche, giunta prontamente sul posto, un giovane 25enne di origini egiziane in sella alla sua bici si è andato a schiantare contro un autocarro Citroen Nemo condotto da un artigiano settempedano. Il professionista, un 64enne, ha tentato di tutto per evitare l’impatto ma il giovane è finito contro il montante anteriore del mezzo e il parabrezza che è finito in frantumi per la violenza dell’urto. La corsa del giovane è poi terminata contro un muretto con lo schianto della sua bicicletta.

Le condizioni dello straniero sono apparse da subito critiche tanto che i sanitari, subito allertati, lo hanno condotto in ambulanza presso l’elisuperficie dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino Marche per poi trasferirlo in elicottero a Torrette. La prognosi è riservata. Il furgoncino e la bici sono stati sequestrati.