Violento impatto tra un’auto e una Vespa a Tolentino, 18enne in ospedale

Disposto per lui il trasferimento in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona

Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito nello scontro che, nella mattinata di mercoledì 27 agosto, ha visto coinvolte la Vespa su cui stava viaggiando e un’automobile.

L’impatto ha avuto luogo intorno alle ore 8.00 lungo la Strada Provinciale 127, nel territorio di Tolentino. Il giovane, che stava procedendo in direzione San Severino Marche, all’altezza della località Collina si è scontrato con una Dacia impegnata a svoltare verso San Giuseppe.

Scaraventato sull’asfalto dall’urto, il 18enne è stato raggiunto dal personale sanitario del 118, venendo poi trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Sul posto anche i Carabinieri di zona per la ricostruzione dell’accaduto.

