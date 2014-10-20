Civitanova Marche, automobile avvolta dalle fiamme lungo l’A14 A fuoco anche la vegetazione circostante

Vigili del Fuoco in azione nella tarda mattinata di mercoledì 27 agosto lungo l’A-14, all’altezza di Civitanova Marche, a seguito dell’incendio di un’automobile.

I mezzi di soccorso, provenienti dai comandi di Osimo e Civitanova, sono arrivati sul posto intorno alle ore 11.40. Nel frattempo il conducente, che stava procedendo in direzione sud, era già riuscito a uscire dalla vettura dopo essersi accorto del fumo proveniente dal vano motore.

Oltre a spegnere le fiamme che avvolgevano il veicolo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti anche sulla vegetazione circostante, nei pressi di via Andrea Doria, anch’essa interessata dal rogo. Le operazioni si sono concluse senza ulteriori conseguenze.