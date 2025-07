Camerino ottiene 750 mila euro per la messa in sicurezza del versante di San Paolo Gianluca Pasqui: "Un risultato che conferma la grande attenzione della Regione Marche nei confronti del nostro territorio"

87 Letture Politica

“Un risultato importante che conferma, ancora una volta, la grande attenzione della Regione Marche nei confronti del nostro territorio”. Così Gianluca Pasqui, vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, commenta con soddisfazione il finanziamento da 750.000 euro destinato al Comune di Camerino nell’ambito del Programma di interventi di manutenzione idraulica e difesa del suolo per l’anno 2025, formalizzato con il decreto n. 320 del 29 luglio 2025 del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio.

Il contributo, assegnato all’interno di un pacchetto complessivo di risorse da 1.600.000 euro, sarà utilizzato per la stabilizzazione del versante in località San Paolo, attraverso opere di contenimento e regimazione delle acque superficiali – un intervento cruciale per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la tutela dell’abitato.

“Voglio esprimere un sentito ringraziamento alla Giunta regionale delle Marche e in particolare all’assessore Stefano Aguzzi, che si conferma ancora una volta vicino a Camerino e attento alle sue fragilità territoriali”, aggiunge Pasqui. “Questo finanziamento è frutto di un lavoro di squadra e di un dialogo costante tra istituzioni, volto a garantire sicurezza e futuro alle nostre comunità”.

Pasqui sottolinea anche l’importanza della pianificazione e della tempestività nell’attuazione di opere pubbliche fondamentali come questa: “La messa in sicurezza del territorio non è solo una priorità tecnica, ma anche un segno di rispetto verso chi vive quotidianamente aree a rischio e chiede interventi concreti”.

A confermare il valore strategico dell’intervento è anche il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli:

“Il contributo arriva dopo una serie di incontri con il vicepresidente Pasqui, e con quello spirito di sinergia fra Comune e Regione che sta dando risposte concrete a criticità presenti da anni. In particolare, questo finanziamento permetterà di sistemare uno dei versanti più importanti della città, ovvero tutto il fosso che costeggia la strada delle Calvie, dove da tempo vige un senso unico alternato a causa di un importante smottamento provocato dalla cattiva regimazione delle acque superficiali. È un intervento che ci sta molto a cuore, perché riguarda una delle principali vie di accesso alla città e ai campi sportivi. Grazie all’attenzione dell’assessore Aguzzi, al tramite istituzionale del vicepresidente Pasqui e alla collaborazione costante tra Comune e Regione, potremo finalmente dare una risposta attesa e avviare nei tempi previsti la fase di progettazione e realizzazione dell’opera.”

“Continuerò – conclude Pasqui – a lavorare affinché Camerino e l’entroterra maceratese non siano mai lasciati indietro, ma possano sempre contare su una Regione presente, operativa e sensibile alle reali esigenze dei cittadini”.