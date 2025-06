Mercoledì 18 aprile concerto a Macerata dei vincitori di Musicultura 2025 Appuntamento alle ore 21.15 presso la Banca Macerata Arena

Nel mercoledì de La Controra, la settimana di eventi aperti al pubblico del Festival Musicultura, Macerata celebra gli otto vincitori del concorso con il tradizionale concerto live serale alle ore 21.15 che si terrà nella Banca Macerata Arena di Piazza Vittorio Veneto.

Sarà possibile conoscere e ascoltare le storie e le canzoni degli artisti vincitori della XXXVI edizione del Festival Musicultura, a seguire i loro nomi, le città di provenienza e le loro canzoni.

Alessandra Nazzaro, Napoli – Ouverture

Elena Mil, Monza – La ballata dell’inferno

Frammenti, Treviso – La pace

Ibisco, Bologna – Languore

ME JULY, Benevento – Mundi

Moonari, Roma – Funamboli

Abat-jour, Rieti – Oblio

Silvia Lovicario, Nuoro – Notte

Il concerto dei vincitori è da sempre uno dei più attesi appuntamenti de La Controra, condotto dal giornalista e critico musicale John Vignola di RaiRadio1 radio ufficiale del Festival, offrirà in anteprima le esibizioni degli otto vincitori che si sfideranno nelle serate finali del Festival sul grande palcoscenico dello Sferisterio, per conquistare i voti dei 2.400 spettatori presenti ogni sera, per l’ambito titolo di Vincitore Assoluto di Musicultura e il Premio Banca Maceratadi 20 mila euro.

I vincitori di Musicultura sono il frutto di una lunga selezione cominciata nel novembre scorso con il vaglio delle 2.352 canzoni iscritte al Concorso. Le 60 proposte più meritevoli sono state convocate per esibirsi dal vivo di fronte al pubblico nel corso delle Audizioni Live: 10 serate sold out al Teatro L. Rossi di Macerata (5.000 spettatori), seguite da 2 milioni di utenti in streaming. Al termine delle Audizioni Live, la direzione artistica di Musicultura ha presentato ufficialmente i 16 artisti finalisti nell’ambito di due concerti al Teatro Persiani di Recanati, trasmessi in diretta da Rai Radio1 e in streaming da Rainews.it.

Gli otto vincitori sono stati designati dal prestigioso Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, i cui primi firmatari furono nel 1990 Fabrizio De André e Giorgio Caproni, e che in questa XXXVI edizione, è composto da: Francesco Amato, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Giulia Caminito, Luca Carboni, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Dardust, Teresa De Sio, Cristina Donà, Giorgia, Mariangela Gualtieri, La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Mariella Nava, Susanna Nichiarelli, Piero Pelù, Vasco Rossi, Ron, Sydney Sibilia, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi e Margherita Vicario.

A seguire, alle ore 22.45 sempre nella Banca Macerata Arena, in Piazza Vittorio Veneto si terrà il concerto del duo The Snookers formato da Anita Maffezzini e Federico Fabani già vincitori di Musicultura 2024. Grazie al sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, ad un anno dall’esperienza allo Sferisterio, tornano in concerto a La Controra i The Snookers per il nuovo format Musicultura Refresh che vede protagonisti alcuni vincitori del Festival delle scorse edizioni. A seguire DJ set con DJ Nick.

Attesissimo, alle ore 18.45 nel Cortile di Palazzo Buonaccorsi, Niccolò Fabi incontrerà il pubblico di Musicultura in un viaggio tra parole e musica condotto da John Vignola dove l’artista presenterà il suo ultimo disco “Libertà negli occhi”.

Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band Fabi Silvestri Gazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, Niccolò Fabi attraversa da oltre vent’anni la musica italiana con uno sguardo limpido e profondo, capace di raccontare se stesso, l’uomo e il mondo con rara delicatezza.

Dagli esordi negli anni ’90 intraprende un percorso musicale sempre personale e che scava nell’interiorità, trasformando il linguaggio cantautorale in una forma d’arte sofisticata, lontana dalle mode e dalle vetrine, per seguire una coerenza artistica lodata da critici e ascoltatori. Arrangiamenti minimali ma curati ed eleganti che accompagnano una voce che non ha bisogno di gridare per raccontare l’animo umano. Da anni dedica il suo lavoro al rapporto tra parole e musica, sia in termini performativi che in chiave formativa presso l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini. Fabi ha inoltre da sempre intrecciato la sua carriera con impegno sociale e civile, sostenendo e guidando numerose campagne umanitarie.

“Libertà negli occhi” è il decimo album di inediti di Fabi, è un lavoro intimo ma condiviso, frutto di dieci giorni di residenza artistica tra le montagne insieme a Roberto Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, Cesare Augusto Giorgini ed Emma Nolde. “Un esercizio di libertà lontano da qualsiasi aspettativa”, un’avventura che riflette sul senso dell’agire e del sentire in un tempo confuso, con uno sguardo disarmato. “Libertà negli occhi più che un disco è una priorità – racconta lo stesso Fabi – un modo di volgere lo sguardo, uno stato d’animo e allo stesso tempo un fatto accaduto”.

Alle ore 18 nel Cortile del Palazzo Comunale si terrà l’incontro “Poesia, voci nuove: Beatrice Achille e Mariachiara Rafaiani” due voci della nuova scena della poesia italiana in dialogo con Ennio Cavalli. A confrontarsi sul panorama poetico odierno tra momenti di riflessione e letture saranno Beatrice Achille e Mariachiara Rafaiani.

Beatrice Achille è nata a Trieste nel 1996, dove ha scritto soprattutto per il teatro. È una delle fondatrici del collettivo poetico ZufZone e tra i curatori della collana di poesia I libretti verdi, presso la casa editrice Battello Stampatore. Nel 2022, con Vydia editore ha pubblicato Medeatiche. La sua installazione sonora Mnestica è stata esposta in diverse mostre, tra le quali Wasted 2023. Suoi contributi compaiono su varie riviste letterarie.

Mariachiara Rafaiani, recanatese, classe 1994, svolge attività di ricerca in letteratura latina, collabora con diverse riviste e si occupa di comunicazione culturale. Sue poesie sono apparse su riviste italiane e internazionali. A gennaio 2025 è uscita per Tlon la sua nuova raccolta poetica dal titolo L’ultimo mondo.

Le serate finali del Festival, condotte da Carolina Di Domenico e, per la prima volta, da Fabrizio Biggio, si terranno il 20 e il 21 giugno allo Sferisterio, dove con gli otto vincitori di Musicultura si esibiranno Riccardo Cocciante, Antonella Ruggiero, Vinicio Capossela, Eugenio Finardi, Tricarico e Valerio Lundini.

I biglietti per il 20 e 21 giugno allo Sferisterio sono acquistabili online su vivaticket.it, presso la Biglietteria dei Teatri di Macerata e in tutti i rivenditori del circuito vivaticket.

Gli aggiornamenti sul cast di Musicultura 2025 ed il programma completo de La Controra sono reperibili su www.musicultura.it.