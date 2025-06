Modifiche alla viabilità di San Severino per la giornata conclusiva del Palio dei Castelli Le disposizioni saranno valide a partire dalle ore pomeridiane di sabato 14 giugno

In vista della giornata conclusiva della rievocazione storica del Palio dei Castelli, in programma per domani (sabato 14 giugno), il responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di San Severino Marche ha emesso un’Ordinanza che dispone limitazioni alla circolazione stradale e alla sosta in piazza del Popolo e nelle vie limitrofe.

Dalle ore 14 di sabato 14 giugno e fino alle ore 01 del giorno successivo, sarà in vigore il divieto di transito e sosta in piazza del Popolo, via Ercole Rosa (fino all’intersezione con viale Bigioli) e via Garibaldi.

Nello stesso orario, è istituito l’obbligo di proseguire diritto da via Massarelli a via Salimbeni e da via Collio a via Nazario Sauro.

Dalle ore 17 fino alle ore 01 del giorno successivo, divieto di transito e sosta anche in via Cesare Battisti e via Eustachio. Sarà inoltre istituito il senso unico alternato in via Porta Orientale verso via Massarelli e divieto di sosta in via Cesare Battisti nei pressi del civico 11 e in piazzetta Longinotti.

Dalle ore 19 fino alle ore 01 del giorno successivo, l’accesso pedonale in piazza del Popolo sarà vietato ai non muniti di biglietto d’ingresso. Sono esclusi da questa limitazione i residenti e i dipendenti delle attività economiche di piazza del Popolo.

I veicoli in difetto rispetto alle disposizioni verranno rimossi coattivamente.