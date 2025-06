Maxi-sequestro di droga tra Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio In carcere un uomo di 49 anni e una donna di 22: la Polizia li ha sorpresi con oltre 70 chili tra hashish e cocaina

Due gli arresti messi a segno dalla Polizia di Stato nella giornata di sabato 31 maggio: la collaborazione tra le Squadre Mobili di Macerata e Fermo ha infatti reso possibile il sequestro di un’ingente quantitativo di stupefacenti.

Inizialmente le forze dell’ordine hanno fermato un pluripregiudicato 49enne di origini campane, sorpreso con la propria auto in un locale situato al confine tra Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio. Nel seminterrato, gli agenti hanno rinvenuto alcuni scatoloni contenenti circa 70 chilogrammi di hashish, suddivisi in ben 690 panetti.

Dopo questa prima scoperta, è quindi scattata una perquisizione anche in un’abitazione del Fermano, dove l’uomo viveva insieme alla sua compagna, una ragazza di 22 anni finora incensurata. Qui sono stati trovati 200 grammi di cocaina e 80 di hashish, insieme a 2.000 euro in contanti, telefoni cellulari e materiale per il confezionamento e la pesatura della droga. I due sono infine stati arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: lui si trova recluso nel carcere di Fermo, lei in quello di Teramo.