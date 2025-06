Lutto a San Severino Marche per la scomparsa dell’ex-sindaco Adriano Vissani I funerali si svolgeranno giovedì 5 giugno alle 15.30

Avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 8 luglio il professor Adriano Vissani, classe 1943, già sindaco della Città di San Severino Marche per due mandati. Lascia la moglie, Maria Cristina Perticarari e i figli Valerio, Michele, Francesco e Giulio. Profondo il dolore che stanno vivendo anche il fratello Luciano e la sorella Anna, direttrice dell’Uteam con la quale Adriano era particolarmente legato.

Adriano Vissani era un bravissimo padre di famiglia. Un nucleo fatto di diversi figli e tanti parenti visto che il cognome Vissani è uno dei più diffusi a San Severino Marche. Nel 2021, per una curiosa coincidenza, molti si erano ritrovati per festeggiare insieme vari compleanni: gli 80 anni di Luciano, veterano del gruppo, i 70 di Anna e della professoressa Maria Cristina Perticarari, moglie di Adriano, i 50 di Lorenzo (figlio di Luciano), i 40 di Francesco (figlio di Adriano e Cristina) e, infine, i 10 di Luca e Davide, cugini fra loro e nipoti di Adriano e Cristina.

Aveva fondato l’Università della Terza Età dell’Alto Maceratese. Adriano Vissani ne è stato l’ultimo presidente ma anche uno degli ideatori e fondatori. L’Uteam, l’Università della Terza Età dell’Alto Maceratese, nacque nel 1990 anche grazie a lui.

Gli altri soci fondatori furono: Mario Grifantini, don Giuseppe Bagazzoli, Antonella Capodimonte, don Nello Paina, il Rettore dell’Università degli Studi di Camerino e la Curia Vescovile di Camerino – San Severino Marche.

La prima sede dell’associazione era situata nei locali del seminario vescovile di San Severino Marche, oggi la sede è in via Salimbeni. Nel 1991, a seguito del fiorire di simili iniziative sul territorio marchigiano, l’allora Giunta Regionale, emanò appositamente la Legge Regionale 23/91 proprio per prevede piccoli aiuti alle Università della terza età.

L’associazione che non ha fini di lucro, ancora oggi è molto attiva e organizza studi, corsi teorici e pratici, in varie sedi che nel tempo si sono aggregate alla sede centrale e amministrativa di San Severino Marche. Ad oggi, oltre la sede centrale di San Severino Marche, sono sedi attive: Camerino, Castelraimondo, Cingoli, Fiuminata, Valfornace, Pieve Torina, Treia. Proprio nei giorni scorsi è stata festeggiata la chiusura dell’anno accademico 2024/2025, una cerimonia alla quale il presidente Vissani non ha potuto prendere parte per via della malattia che lo aveva colpito da mesi costringendolo, da ultimo, a un ricovero all’Hospice presso l’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio” dove è deceduto la scorsa notte.

Si svolgeranno domani (giovedì 5 giugno), alle ore 15,30, i funerali di Adriano Vissani. La cerimonia si terrà nella chiesa del santuario Madonna dei Lumi.

La camera ardente è stata allestita presso la sala del commiato “Il tempio degli Angeli” in via Lorenzo d’Alessandro (orario visite: dalle ore 8 alle 20). Non fiori ma opere di bene per l’Hospice di San Severino Marche.