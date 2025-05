In vendita i biglietti per gli spettacoli di Civitanova Danza La 32° edizione del festival si svolgerà dal 27 giugno al 30 luglio

73 Letture Cultura e Spettacoli

Da giovedì 29 maggio sono in vendita i biglietti per gli spettacoli del 32° festival Civitanova Danza dedicato al maestro Enrico Cecchetti che dal 27 giugno al 30 luglio si conferma vetrina dell’arte coreutica su iniziativa della Città di Civitanova Marche, dell’Azienda Teatri di Civitanova e dell’AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

La vendita dei biglietti si svolge, oltre che in tutti i punti AMAT/vivaticket (anche on line), alla biglietteria del Teatro Rossini (0733 812936) il giovedì e venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30, il sabato dalle ore 10 alle 12 e alla biglietteria del Teatro Annibal Caro (0733 892101) il venerdì dalle ore 10 alle 12.

Inaugura il festival il 27 giugno il coreografo franco-algerino Hervé Koubi con la sua compagnia in Sol Invictus al Teatro Rossini, spettacolo di straordinaria energia vitale con diciotto interpreti – provenienti da Francia, Europa, Brasile, Asia, Nord Africa, Stati Uniti – che danzano su una creazione musicale di Mikael Karlsson e Maxime Bodson e opere del repertorio di Steve Reich e Beethoven. Si entra nel vivo il 12 luglio con il Festival nel festival, maratona di danza che da anni contraddistingue la progettualità di Civitanova Danza. Alle ore 20 al Teatro Cecchetti l’avvio è con Pas de Cheval, duetto coreografato da Andrea Costanzo Martini e da lui interpretato con Francesca Foscarini in anteprima nazionale. L’appuntamento centrale alle ore 21 al Teatro Rossini è con Brother to brother. Dall’Etna al Fuji di Roberto Zappalà, coreografo che da più di trent’anni è riuscito a mettere a punto uno stile unico con la sua compagnia. Lo spettacolo proposto a Civitanova Danza in anteprima nazionale celebra il legame tra danza e musica attraverso l’incontro con i percussionisti Munedaiko. Il Festival nel festival volge al termine alle ore 23 al Teatro Annibal Caro con Asteroide di Marco D’Agostin, progetto di residenza nell’ambito di RAM_Residenze Artistiche Marchigiane finanziate da MiC e Regione Marche. Con la consueta ironia, D’Agostin costruisce una partitura per voce e corpo in un omaggio al musical. Venerdì 18 luglio al Teatro Rossini Virgilio Sieni, danzatore e coreografo attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni culturali, presenta in anteprima nazionale Sulla leggerezza, coreografia per sette danzatori. Una danza che assume le sembianze dell’eco, risuonando di gesto in gesto e inventandosi su trame amorose, amichevoli se non malinconiche e nostalgiche». Il 23 luglio Civitanova Danza in trasferta a Fermo – in collaborazione con il Comune di Fermo – inonda di energia Villa Vitali con Seasons. Oltre le Stagioni di Kataklò. Giulia Staccioli combina tradizione e modernità e dipinge un racconto visivo che esalta la potenza espressiva dei danzatori, simboli della natura. I celebri concerti per violino di Vivaldi, riarrangiati dal compositore contemporaneo Max Richter, mescolano sonorità classiche e moderne e si intrecciano con i suoni evocativi della natura per creare un’atmosfera unica. Leone d’Argento 2023 alla Biennale di Venezia, TAO Dance Theater conclude il festival il 30 luglio. Fondata nel 2008 dai coreografi Tao Ye, Duan Ni e dalla producer Wang Hao, la magnifica e acclamata compagnia di danza cinese con sede a Pechino ha un approccio innovativo al movimento. Le due coreografie proposte a Civitanova Danza – 13 e 14 – fanno parte delle Numerical Series, curiosa idea che ha dato vita a un insieme di numerose creazioni, ognuna delle quali si intitola con il numero dei danzatori coinvolti.

Informazioni AMAT 071 2072439, www.civitanovadanza.com.