Aggressione a colpi di machete nel centro di Civitanova Marche In ospedale due uomini di 27 e 32 anni

Indagini in corso a Civitanova Marche sull’aggressione andata in scena nelle primissime ore della mattinata di domenica 21 aprile: due le persone ferite da armi da taglio e successivamente trasportate in ospedale.

Si tratta di due tunisini di 27 e 32 anni, i quali intorno alle ore 4.30 sono stati feriti a colpi di machete nei pressi di piazza XX Settembre. Dopo le prime cure prestate loro dai sanitari del 118, entrambi sono stati condotti all’ospedale di Civitanova: disposto per uno di loro il ricovero nel reparto di Chirurgia.

Nelle ore successive all’accaduto sono scattati gli accertamenti da parte dei Carabinieri del comando cittadino, che hanno rinvenuto un machete nei paraggi del luogo dell’aggressione. Si cerca ora di risalire all’identità dei responsabili e di chiarire le cause alla base dell’episodio di sangue.