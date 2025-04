Nancy Brilli porta lo spettacolo “L’Ebreo” nei teatri delle Marche Venerdì 4 aprile a Porto Sant'Elpidio e sabato 5 a Matelica

“L’Ebreo” di Gianni Clementi interpretato da Nancy Brilli con Fabio Bussotti e Claudio Mazzenga per la regia di Pierluigi Iorio, chiude venerdì 4 aprile al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio e sabato 5 aprile al Teatro Piermarini di Matelica le due stagioni in abbonamento realizzate dai rispettivi Comuni e dall’AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Con l’entrata in vigore delle leggi razziali italiane, nel 1938, si diffuse, tra gli ebrei, la pratica di intestare a prestanome fidati i propri beni per metterli al riparo da probabili espropri, per poi rientrarne in possesso in tempi migliori. Per questo motivo, Marcello e Immacolata Consalvi si ritrovano ricchi dall’oggi al domani, intestatari di quattro appartamenti e due negozi del loro padrone, catturato e deportato lontano dall’Italia. La fine della guerra coincide con l’inizio dell’attesa per i coniugi Consalvi.

In uno spettro ampio che va dalla commedia alla tragedia L’ebreo è uno dei testi più avvincenti di Gianni Clementi, nel quale albergano diversi temi storicamente legati a un tempo apparentemente lontano che risultano ancora oggi tristemente attuali. Ambientato a metà degli anni Cinquanta, con il dichiarato intento di indagare l’animo umano e il grado di aberrazione al quale si può arrivare pur di non perdere i privilegi acquisiti, parliamo, in fondo, di Denaro (all’alba di quel “Boom” economico che, per certi aspetti, ne rinvigorisce la sacralità), e del Potere che ne consegue e che diventa il “leitmotiv” della società degli anni a seguire fino ai giorni nostri.

Le scene dello spettacolo, prodotto da Miele Produzioni e Società per Attori, sono di Alessandro Chiti, i costumi di Josè Lombardi.

Biglietti biglietteria del Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio (tel. 346/6286586) e biglietteria del Teatro Piermarini di Matelica (tel. 0737/85088); biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e, on line, su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Info teatri che ospitano lo spettacolo e AMAT tel. 071/2072439 amatmarche.net.

Inizio ore 21,15.