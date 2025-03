Furto in un negozio di Civitanova Marche, denunciati un uomo e una donna Sono stati sorpresi con la refurtiva dalla Polizia Locale

Un uomo e una donna, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati a Civitanova Marche nel corso del pomeriggio di mercoledì 26 marzo.

Allertati da alcuni commercianti, gli agenti della Polizia Locale hanno passato al setaccio la città, riuscendo a bloccare la coppia con un giubbotto rubato poco prima in un negozio del posto. I due, già denunciati nei giorni scorsi per il mancato rispetto del foglio di via, sono stati nuovamente deferiti per il medesimo reato: dovranno rispondere anche dell’accusa di furto aggravato in concorso.