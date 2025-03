Ale & Franz fanno tappa nelle Marche con lo spettacolo “La commedia” In scena da martedì 18 a venerdì 21 marzo a Osimo, Montegranaro e Camerino

Ale & Franz sono in scena con “La commedia” al Teatro la Nuova Fenice di Osimo martedì 18 e mercoledì 19 marzo, al Teatro la Perla di Montegranaro giovedì 20 e poi venerdì 21 a Camerino all’Auditorium Benedetto XIII. Lo spettacolo, che a Montegranaro e Camerino chiude il cartellone in abbonamento, è proposto nelle stagioni realizzate dai rispettivi Comuni e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche e, a Osimo, in collaborazione con ASSO.

Due uomini di mezza età. L’incontro causale in un parco. I soliti discorsi di circostanza che lentamente prendono forma e confluiscono in un unico argomento: l’amore. L’amore che mantiene sempre giovani, che arriva a qualunque età. L’amore con la A maiuscola! Una trepidazione che è impossibile controllare, perché, al cuor non si comanda, mai! Però…

Sul palco Ale e Franz, accompagnati da Rossana Carretto e Raffaella Spina, artefici di un intreccio esplosivo di risate, colpi di scena e reazioni comiche a catena, in uno spettacolo – scritto da Francesco Villa e Alessandro Besentini con Alberto Ferrari che firma anche la regia e Antonio De Santis – che come sempre parla di noi, parte da noi e racconta di noi, come se fossimo davanti a uno specchio. Scoppiettante, leggero e divertente perché, di ridere, non ci stanca mai.

Biglietti: Osimo Teatro La Nuova Fenice (tel. 071/9307050); Montegranaro Teatro La Perla (tel. 0734/893350 – 347/6022024); Camerino biglietteria dell’Auditorium Località Colle Paradiso (tel. Ufficio Cultura del Comune tel. 0737/431401). Biglietti anche nei ticket store del circuito AMAT/VivaTicket e su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Informazioni AMAT tel. 071/2072439, amatmarche.net.

Inizio spettacoli ore 21,15 in tutti e tre i teatri.