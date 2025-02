Civitanova Marche, schianto tra due automobili: una si ribalta Feriti in maniera fortunatamente non grave entrambi i conducenti

Incidente stradale a Civitanova Marche nella tarda mattinata di lunedì 24 febbraio: diversi i veicoli rimasti coinvolti nello scontro.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 11.00 all’incrocio tra via Mameli e via D’Azeglio, dove una Maserati e una Mini si sono scontrate secondo una dinamica in fase di accertamento. La prima delle due auto si è ribaltata in seguito all’impatto, danneggiando in tal frangente anche altri quattro mezzi in sosta.

I due conducenti, estratti dalle lamiere dei rispettivi veicoli dai Vigili del Fuoco, fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze, venendo poi trasportati in ospedale dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.