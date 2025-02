Minorenne aggredito da alcuni coetanei a Civitanova Marche I genitori del ragazzo, che ha riportato ferite guaribili nell'arco di un mese, hanno sporto denuncia

Indagini in corso a Civitanova Marche sulla brutale aggressione avvenuta nei giorni scorsi nei pressi del Varco sul mare: vittima un ragazzo minorenne.

Per motivi non ancora chiari, il giovane è stato accerchiato da un gruppo di coetanei, che lo hanno colpito con dei pugni facendolo finire a terra: a quel punto lo hanno tempestato di calci, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

L’aggressione è stata ripresa secondo dopo secondo con uno smartphone, con il filmato che è stato successivamente diffuso su diverse piattaforme social. Per il giovane vittima del branco si è reso necessario il trasporto in ospedale: nei giorni seguenti a quanto accaduto i suoi genitori si sono poi recati presso le forze dell’ordine per sporgere denuncia.