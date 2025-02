Infermiere aggredito da un paziente al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova L'episodio è avvenuto nella serata di lunedì 3 febbraio

Grave fatto nella serata di lunedì 3 febbraio al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Marche, dove un infermiere è stato aggredito da un paziente.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 22.00 e ha visto protagonista un 60enne di Porto Recanati, recatosi in ospedale per alcuni problemi di salute. Dopo aver aspettato a lungo senza essere visitato, se l’è presa a parole con l’unico infermiere presente in quel momento, per poi colpirlo al volto con uno schiaffo.

Avvisati dai presenti, gli agenti della Polizia di Stato si sono presentati sul posto, raccogliendo le generalità delle due persone coinvolte nell’accaduto: per l’aggressore è quindi scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio e lesioni a personale sanitario. L’infermiere avrebbe riportato ferite guaribili nell’arco di quindici giorni.