Civitanova Marche, denunciato il presunto autore di diversi furti Nei guai un 19enne residente a Fermo, già noto alle forze dell'ordine per episodi simili

Un 19enne residente a Fermo è stato denunciato nei giorni scorsi dai Carabinieri, in quanto ritenuto responsabile di diversi tentativi di furto avvenuti di recente a Civitanova Marche.

Venerdì 17 gennaio alcuni individui si erano introdotti nel bar Roma, in via Indipendenza, dopo aver infranto una vetrata: dopo aver messo le mani su 500 euro in contanti e decine di stecche di sigarette, si erano visti costretti ad abbandonare in fretta e furia la refurtiva a causa dell’intervento sul posto dei militari.

Due giorni più tardi, domenica 19 gennaio, un altro colpo era stato tentato presso il ristorante Raphael Beach, sul lungomare Piermanni. Anche in quell’occasione i malviventi erano penetrati nel locale spaccando una vetrata, non riuscendo tuttavia a impossessarsi di denaro od oggetti di valore.

Analizzando le riprese delle telecamere di sorveglianza, le forze dell’ordine sono state in grado di risalire all’identità del 19enne, originario del Marocco, già denunciato la scorsa settimana per altri due episodi analoghi. È accusato di furto aggravato e del mancato rispetto del foglio di via obbligatorio, disposto a suo carico nel novembre del 2023 per un periodo di tre anni.