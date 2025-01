Furto da 8mila euro in un bar di Civitanova Marche, indagano i Carabinieri I malviventi hanno messo a segno il colpo nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 gennaio

Nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 gennaio, alcuni malviventi hanno messo a segno un furto da migliaia di euro a Civitanova Marche.

Il colpo è stato messo a segno ai danni del bar Mariò, in via Lazio, chiuso temporaneamente per ferie. Intorno alle ore 3.00, i ladri sono riusciti a forzare la saracinesca del locale utilizzando alcune panche: una volta all’interno, hanno fatto man bassa di gratta e vinci e sigarette, impossessandosi anche del denaro rimasto in cassa.

A scoprire quanto accaduto, alle prime luci dell’alba, è stato il titolare dell’attività, che pur abitando nell’abitazione soprastante non si è accorto di nulla. Secondo una prima stima, il valore della refurtiva ammonterebbe a oltre 8.000 euro: sul caso indagano ora i Carabinieri del comando cittadino.