Concerto gospel giovedì 26 dicembre al teatro Piermarini di Matelica Sul palco i Tony Washington Gospel Singers

76 Letture Cultura e Spettacoli

Le feste di Natale al Teatro Piermarini di Matelica hanno il sapore inconfondibile del Gospel con l’appuntamento del 26 dicembre, proposto nella stagione promossa dal Comune con l’AMAT e il contributo della Regione Marche e del MiC e in collaborazione con San Severino Blues. Il concerto vede protagonista Tony Washington Gospel Singers, progetto musicale nato a Charleston dalla ricca tradizione gospel delle chiese battiste del South Carolina, creato da due straordinari artisti, Mildred Daniels e Tony Washington.

I due artisti uniscono anni di esperienza e cultura musicale afroamericana e hanno fuso stili e percorsi musicali diversi con grande originalità, grazie alla splendida voce classica di Mildred Daniels e al gospel rhythm’n’blues di Tony Washington. Mildred Daniels, definita The Songbird per le sue straordinarie doti vocali, è stata protagonista di musical, tra i quali The Wiz (Il Mago di Oz), e vocalist di star gospel mondiali come Bobby Jones. Tony Washington ha inventato in tempi insospettabili il moderno “Gospel & Rhythm”, svincolando il genere gospel dagli stereotipi classici attraverso contaminazioni dalla black music, dal R&B al rap e al funky, creando così un nuovo stile che si è diffuso in maniera endemica negli Stati Uniti. Uno stile paragonabile alla musica che James Brown avrebbe eseguito se non avesse abbandonato in gioventù la congregazione religiosa dove cantava. Uno stile che ha conquistato le platee europee e non mancherà di entusiasmare anche quella marchigiana.

L’ensemble è composto da Anthony Washington voce, Mildred Daniels voce, Cherelle Archie voce, Tabitha Latham voce, Gary Bellinger tastiera/voce, Leroy Alston basso e David Bellinger batteria.

Per informazioni: AMAT 071 2072439, biglietteria del Teatro Piermarini 0737 85088. Inizio spettacolo ore 21.15.